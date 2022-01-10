105 человек переместили с блокпостов в пункты обогрева за ночь в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Только за ночь с блокпостов на закрытых участках автодорог республиканского значения в Акмолинской области силами ДЧС в пункты обогрева было перемещено 105 человек, среди которых и 13 детей. Об этом сообщил на прошедшем брифинге начальник ДЧС Акмолинской области полковник Нурлан Атыгаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в регионе к приему и временному размещению застигнутых непогодой в дороге граждан подготовлено 268 пунктов обогрева и 193 пункта питания.

Ежегодно зимний период в Акмолинской области проходит в напряженном режиме. Как показывает практика, наибольшее количество ЧС, связанных с погодными условиями, зимой происходит на автомобильных дорогах. Так, в регионе 390 участков, подверженных снежным заносам, протяженностью более 1100 км.

С начала зимнего периода 2021-2022 годов 19 раз прекращалось движения по дорогам области.

По словам спикера, к приему и временному размещению граждан, оказавшихся вне пунктов назначения из-за погодных условий, подготовлено 268 пунктов обогрева (92 - на республиканских, 176 - на местных) и 193 пункта питания (84 - на республиканских, 109 - на местных).

В качестве подвижных пунктов обогрева используются автомобили повышенной проходимости. Для оказания экстренной медицинской помощи на автодорогах области действуют три трассовых медико-спасательных пункта - в Аршалынском, Буландынском и Жаксынском районах, которые в экстренных ситуациях могут использоваться как пункты обогрева.

«Только за ночь с 7 на 8 января с блокпостов на закрытых участках автодорог республиканского значения силами ДЧС в пункты обогрева размещено 105 человек, среди которых 13 детей. В Атбасарском районе 38 человек размещены в коррекционной школе города Атбасара, в Жаркаинском районе 47 человек - в интернате СШ им. Укубаева, в Есильском районе 20 человек - в интернате СШ№2», - отметил Н. Атыгаев.

Для оперативного реагирования на ЧС зимнего периода подготовлено 370 человек личного состава и 76 автомобилей на шасси повышенной проходимости, которые распределены по подразделениям с учетом наибольшей подверженности чрезвычайным ситуациям.

«С начала зимы из снежных заносов было спасено более 45 человек, среди которых 10 детей, отбуксировано на очищенный участок проезжей части более 15 автомашин. Жертв и пострадавших не зарегистрировано», - добавил главный акмолинский спасатель.

Н. Атыгаев обратился к жителям и гостям области с призывом быть бдительными, следить за информацией об изменении погоды и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния, особенно в ночь с маленькими детьми.