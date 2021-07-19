РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:56, 19 Июль 2021 | GMT +6

    1047 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии - Минздрав РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1047 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    «На 19 июля лечение от КВИ продолжают получать 58 887 человек (57 269 КВИ+ и 1 618 КВИ-), из них в стационарах находятся 19 005 пациентов, на амбулаторном уровне – 39 882 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 1047 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 230 пациентов, на аппарате ИВЛ – 144 пациента», - говорится в сообщении Минздрава.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!