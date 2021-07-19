1047 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1047 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

«На 19 июля лечение от КВИ продолжают получать 58 887 человек (57 269 КВИ+ и 1 618 КВИ-), из них в стационарах находятся 19 005 пациентов, на амбулаторном уровне – 39 882 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 1047 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 230 пациентов, на аппарате ИВЛ – 144 пациента», - говорится в сообщении Минздрава.