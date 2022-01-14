10418 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 10418 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 5548,

город Алматы - 1115,

город Шымкент - 370,

Акмолинская область - 290,

Актюбинская область - 323,

Алматинская область - 257,

Атырауская область - 437,

Восточно-Казахстанская область - 31,

Жамбылская область - 104,

Западно-Казахстанская область - 186,

Карагандинская область - 820,

Костанайская область - 97,

Кызылординская область - 318,

Мангистауская область - 200,

Павлодарская область - 150,

Северо-Казахстанская область - 25,

Туркестанская область - 147.

Всего в стране выявлены 1024004 заболевших.