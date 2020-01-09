104 преступления зарегистрировала антикоррупционная служба СКО в 2019 году

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в 2019-м году антикоррупционная служба зафиксировали 104 уголовных правонарушения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сравнению с предыдущим годом – рост на 29 фактов. Тем не менее, по словам руководителя департамента по противодействию коррупции Ернара Баянгазина, нельзя однозначно утверждать, что коррупционеров в области стало больше.

«Речь идет о порядке учета совершенных правонарушений. У нас идет повсеместная, валовая регистрация всех уголовных правонарушений. По заявлению мы обязаны возбуждать уголовное дело. В конечном итоге, многие из них прекращаются по реабилитирующим или нереабилитирующим обстоятельствам. Тем не менее, факт регистрации остается и он «ложится» в статистику. Нужно смотреть по приговорам. В этом плане у нас устойчивая тенденция к снижению уровня коррупции», - сказал Е.Баянгазин.

Из 104 дел – 86 по коррупционным фактам.

«Изобличены 10 руководителей государственных органов областного и районного уровней. Осуждены 32 лица, из которых четверо приговорены к лишению свободы, один – к ограничению и 27 – к штрафам», - сказал Е.Баянгазин.







