104-летний ветеран Великой Отечественной войны скончался в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Ветеран Великой Отечественной войны Ефим Емельянович Петренко скончался в Павлодарской области. Он не дожил месяц до своего 105 дня рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как рассказали в акимате Щербактинского района, родился​ ветеран в селе Новоселовка, Орловской волости, Павлодарского уезда.

В ряды РККА был призван Цюрупинским райвоенкоматом в 1939 году.​ Участвовал в войне с Финляндией. В мае 1941 года в составе 471 артиллерийского гаубичного полка был направлен в Киевский военный округ. Сражался в боях под Вязьмой, участвовал в битве за Москву. В марте 1943 года был комиссован по инвалидности.

Пройдя сложными ​боевыми дорогами, Ефим Емельянович потерял ногу, но остался крепок духом и волей.

С 1944 по 1945 годы работал помощником начальника Щербактинской конторы связи, а с 1946 по 1977 годы​ – землеустроителем районного отдела земельных отношений.

Ефим Емельянович награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией», «За оборону Москвы», медалью маршала Советского Союза​ Жукова, множеством юбилейных медалей и почетных знаков.

«Всей своей жизнью Ефим Емельянович проявлял пример мужественного, честного и отзывчивого человека. Ветераны-победители – это особые люди, которые избавили мир от порабощения и фашизма. Они знали цену свободы. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», - отметили в районном акимате.

Ефим Емельянович Петренко был последним ветераном войны в Щербактинском районе.

«Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким фронтовика», - добавили в акимате района.