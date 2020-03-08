103-летнюю жительницу Усть-Каменогорска поздравил с 8 марта аким города

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар поздравил долгожительницу Александру Исаковну Денисову с Международным женским днем 8 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт акимата областного центра в Instagram.

Александра Искаковна прошлым летом отметила свой 103-й день рождения. Всю жизнь прожила и проработала в родном городе. Сейчас долгожительница занимается воспитанием правнуков, передавая молодежи весь свой опыт и знания.



Глава города побывал в гостях у Александры Исаковны и поздравил с праздником, вручил долгожительнице памятные подарки и пожелал крепкого здоровья.



