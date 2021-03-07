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    14:17, 07 Март 2021 | GMT +6

    103-летнюю долгожительницу Костанайской области поздравил с 8 Марта Архимед Мухамбетов

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ— Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в ходе рабочей поездки в Федоровский район посетил 103-летнюю жительницу Ганимуруй Юлдашеву, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram главы региона.

    «Вчера в ходе поездки поздравил с наступающим весенним праздником – Международным женским днем 8 марта долгожительницу села Федоровка Юлдашеву Ганимуруй, которой 31 декабря 2020 года исполнилось 103 года. Несмотря на преклонный возраст, вырастившая семерых детей и посвятившая свою жизнь работе на железной дороге, Ганимуруй апай сегодня полна сил и энергии и с удовольствием и большой радостью принимала поздравления в предпраздничный день»,- отметил в своём посте аким.

    В ходе поездки аким также посетил Пешковский центр оказания специальных социальных услуг.

    «Ознакомился с проектом по строительству нового банно-прачечного комплекса и вручил для получателей услуг сертификат на приобретение продуктов питания: мяса, растительного масла, макаронных и крупяных, а также кондитерских изделий, сахара, фруктов и овощей, напитков на общую сумму 2 000 000 тенге»,- отмечается в сообщении.

    Такую инициативу Архимед Мухамбетов порекомендовал продолжить и в других регионах.



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