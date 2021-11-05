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    11:55, 05 Ноябрь 2021 | GMT +6

    103-летняя алматинка прошла перепись населения

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во время контрольного обхода 103-летняя жительница Алматы прошла перепись. Об этом сообщили в департаменте статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На текущей неделе после завершения переписи инструкторы-контролеры совместно с интервьюерами проводят контрольный обход респондентов с охватом 10 процентов жилищ на каждом счетном участке.

    Этот этап продлится до 8 ноября, он проводится с целью проверить полноту учета населения и достоверность качества данных при проведении переписи населения 2021 года. Мера также позволит убедиться в том, что интервьюеры посетили каждое жилище и переписные листы заполнены на всех проживающих респондентов.

    «На момент контрольного обхода в Наурызбайском районе, в частном секторе микрорайона Шугыла, инструктора-контролеры переписали большую семью из 10 человек. Самыми взрослыми в семье оказались апашка в возрасте 103 года и ее сын в возрасте 81 год. Долгожитель Наурызбайского района родилась в 1918 году. Интервьюеры переписали всю семью и пожелали респондентам долгих и счастливых лет жизни», - рассказали в департаменте статистики.

    Напоминаем, перепись ещё можно пройти по сайту www.sanaq.gov.kz либо бесплатно позвонить с городского номера на 1446, с сотового на номер 88000800878, и сообщить о том, что вы не прошли перепись.


    Теги:
    Перепись населения Общество Алматы
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