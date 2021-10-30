103 класса в 72 акмолинских школах находятся на карантине

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – С начала текущего года в Акмолинской области зарегистрировано 1152 случая заболеваемости коронавирусом среди беременных и 5854 – среди детей. Кроме того, имели место пять случаев материнской смертности из-за КВИ. Об этом на прошедшем брифинге рассказала главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в Акмолинской области остается напряженной. Регион все еще находится в «красной» зоне. За последние три месяца текущего года наблюдается рост заболеваемости с 833 случаев до 2991 случая, рост в 3,5 раза.

«Если в октябре 2020 года было зарегистрировано 263 случая, то на сегодняшний день за октябрь текущего года выявлен 2991 больной, что больше в 11,3 раза. За последнюю неделю зарегистрировано 945 случаев COVID-19, за прошлую – 912, рост в 1,03 раза», - пояснила на брифинге А. Мусина.

С начала года зарегистрировано 1152 случая заболеваемости коронавирусом среди беременных и 5854 – среди детей. Кроме того, имели место пять случаев материнской смертности из-за коронавируса.

В области 20 стационаров с тысячью койками для инфицированных КВИ. В инфекционном стационаре получают лечение 546 пациентов, из которых 62 - реанимационные больные. Процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров составил 55%. Временно до 8 ноября приостановлена госпитализация в акмолинский областной фтизиопульмонологии им. К. Курманбаева в связи с ремонтом. На случай ухудшения эпидситуации в резерве имеется до 2700 коек.

По словам спикера, с начала нового учебного года зарегистрировано 1024 случая заболевания КВИ среди акмолинских школьников, из них в оффлайн режиме – 705, онлайн – 319 .

«На 28 октября 103 класса в 72 школах области переведены на дистанционный формат обучения в Аккольском, Аршалынском, Астраханском, Атбасарском, Буландынском, Бурабайском, Шортандинском, Сандыктауском, Жаксынском, Жаркаинском, Ерейментауском, Зерендинском, Есильском, Биржан Сал, Коргалжынском районах и городах Кокшетау и Степногорск», - пояснила А. Мусина.

Среди детей дошкольного возраста с начала года зарегистрировано 449 случаев COVID-19.

Кроме того, с начала нового учебного года среди студентов сузов зарегистрировано 135 случаев КВИ. Наибольшее количество из них зарегистрировано в высшем техническом колледже города Щучинск, в колледже гражданской защиты и колледже «Арна» города Кокшетау. Среди студентов вузов зарегистрирован 21 случай.