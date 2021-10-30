РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:45, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    103 класса в 72 акмолинских школах находятся на карантине

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – С начала текущего года в Акмолинской области зарегистрировано 1152 случая заболеваемости коронавирусом среди беременных и 5854 – среди детей. Кроме того, имели место пять случаев материнской смертности из-за КВИ. Об этом на прошедшем брифинге рассказала главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам спикера, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в Акмолинской области остается напряженной. Регион все еще находится в «красной» зоне. За последние три месяца текущего года наблюдается рост заболеваемости с 833 случаев до 2991 случая, рост в 3,5 раза.

    «Если в октябре 2020 года было зарегистрировано 263 случая, то на сегодняшний день за октябрь текущего года выявлен 2991 больной, что больше в 11,3 раза. За последнюю неделю зарегистрировано 945 случаев COVID-19, за прошлую – 912, рост в 1,03 раза», - пояснила на брифинге А. Мусина.

    С начала года зарегистрировано 1152 случая заболеваемости коронавирусом среди беременных и 5854 – среди детей. Кроме того, имели место пять случаев материнской смертности из-за коронавируса.

    В области 20 стационаров с тысячью койками для инфицированных КВИ. В инфекционном стационаре получают лечение 546 пациентов, из которых 62 - реанимационные больные. Процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров составил 55%. Временно до 8 ноября приостановлена госпитализация в акмолинский областной фтизиопульмонологии им. К. Курманбаева в связи с ремонтом. На случай ухудшения эпидситуации в резерве имеется до 2700 коек.

    По словам спикера, с начала нового учебного года зарегистрировано 1024 случая заболевания КВИ среди акмолинских школьников, из них в оффлайн режиме – 705, онлайн – 319 .

    «На 28 октября 103 класса в 72 школах области переведены на дистанционный формат обучения в Аккольском, Аршалынском, Астраханском, Атбасарском, Буландынском, Бурабайском, Шортандинском, Сандыктауском, Жаксынском, Жаркаинском, Ерейментауском, Зерендинском, Есильском, Биржан Сал, Коргалжынском районах и городах Кокшетау и Степногорск», - пояснила А. Мусина.

    Среди детей дошкольного возраста с начала года зарегистрировано 449 случаев COVID-19.

    Кроме того, с начала нового учебного года среди студентов сузов зарегистрировано 135 случаев КВИ. Наибольшее количество из них зарегистрировано в высшем техническом колледже города Щучинск, в колледже гражданской защиты и колледже «Арна» города Кокшетау. Среди студентов вузов зарегистрирован 21 случай.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Образование Минздрав РК Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:22
    Боксер Сагындык Тогамбай выиграл бронзовую медаль Азиатских игр в Китае
    Сегодня, 15:14
    Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
    Сегодня, 15:09
    Предотвратить разрушение городища Туймекент в Жамбылской области призывает эксперт
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!