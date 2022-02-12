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103 казахстанца заболели ковидной пневмонией за сутки
12 Февраля 2022 09:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11февраля зафиксировано 103 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 110 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 87481, летальных случаев - 5306, выздоровевших - 80974.
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