103 автомобиля эвакуировано в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 103 авто эвакуировано в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях предупреждения и профилактики дорожно-транспортных происшествий, выявления грубых нарушений правил дорожного движения, непосредственно влияющих на аварийность, на территории города Талдыкоргана со 2 ноября по 1 декабря проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» областного масштаба.

С начала проведения ОПМ сотрудниками управления полиции города Талдыкоргана выявлено 6455 нарушений правил дорожного движения, в том числе: за незаконное переоборудование ТС – 2; за управление ТС в нетрезвом состоянии – 6; за управление ТС без ГРНЗ или не зарегистрированным в установленном порядке – 37; за управление ТС, не прошедшим технический осмотр, составлено 182 административных протокола; за управление общественным транспортом, не прошедшим предрейсовый технический и медицинский осмотр – 1; за управление ТС, не имеющими права управления – 60; за нарушение правил маневрирования – 178; за проезд на запрещающий сигнал светофора – 37; за пользование телефоном при управлении транспортным средством – 101; за непользование ремнями безопасности – 239; за переход дороги в неустановленном месте – 2150; за не предоставление преимущества в движении пешеходам – 27; за нарушение правил проезда железнодорожных переездов – 11; за выезд на встречную полосу движения – 11; за создание аварийной обстановки – 13; прочие нарушения ПДД – 3298», - сообщили в полиции.

Кроме того, было снято 124 государственных регистрационных номерных знака с транспортных средств водителей, совершивших нарушения правил дорожного движения. С помощью специальной автомашины на специализированную стоянку города Талдыкоргана эвакуировано 103 автотранспортных средства.

Сотрудниками патрульной полиции УП города Талдыкоргана в местах массового пребывания граждан, а также на автодорогах города ежедневно раздаются буклеты и памятки по безопасности и соблюдению правил дорожного движения водителям транспортных средств и пешеходам.