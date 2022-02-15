1028 человек с коронавирусом находятся в больницах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 1028 человек лечатся от коронавируса, из них 56 детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления общественного здоровья города Алматы, 14 февраля в мегаполисе зарегистрировано 480 случаев коронавирусной инфекции, из них 419 случаев с симптомами и 61 без симптомов.

«Выписано всего 250, поступило 75 человек. Итого в инфекционных стационарах (3 310 коек) находятся 1 028 человек (56 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии 82 пациента»,- уточнили в УОЗ.

На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 3 841 пациента, симптомами- 3 598 с легкой и средней степенью, без симптомов-243.

Всего за весь период с 01.02.2021 по 14.02.2022 г. вакцинировано первым компонентом 1 126 377 человека, вторым - 1 077 915 человек.

Вакцину от коронавируса компании Pfizer (Comirnaty) получили 49 461 человек, в том числе беременные 2 577, кормящие 10 866 и дети и подростки 36 018.

Ревакцинацию прошли 210 778 горожан.