1028 человек с коронавирусом находятся в больницах Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 1028 человек лечатся от коронавируса, из них 56 детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
По информации управления общественного здоровья города Алматы, 14 февраля в мегаполисе зарегистрировано 480 случаев коронавирусной инфекции, из них 419 случаев с симптомами и 61 без симптомов.
«Выписано всего 250, поступило 75 человек. Итого в инфекционных стационарах (3 310 коек) находятся 1 028 человек (56 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии 82 пациента»,- уточнили в УОЗ.
На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 3 841 пациента, симптомами- 3 598 с легкой и средней степенью, без симптомов-243.
Всего за весь период с 01.02.2021 по 14.02.2022 г. вакцинировано первым компонентом 1 126 377 человека, вторым - 1 077 915 человек.
Вакцину от коронавируса компании Pfizer (Comirnaty) получили 49 461 человек, в том числе беременные 2 577, кормящие 10 866 и дети и подростки 36 018.
Ревакцинацию прошли 210 778 горожан.
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