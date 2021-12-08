1025 жителей Атырауской области ревакцинировались от COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В регионе продолжается ревакцинация населения от коронавирусной инфекции. 1025 жителей Атырауской области ревакцинировались от COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, с 23 ноября бустерным компонентом от COVID-19 привито 1025 местных жителей.

Общее количество лиц, подлежащих вакцинации, составляет 2286 человек. Это лица, привитые в период с 1-28 февраля вакциной «Спутник V». К ним относятся представители восьми категорий: медработники, педагоги, полицейские, студенты, сотрудники закрытых учреждений, сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие, а также лица с хроническими заболеваниями.Кроме того, ревакцинации подлежат лица, привитые от COVID-19 в период с 1 апреля по 31 мая вакцинами «QazVac», «VeroCell», «Hayat-Vax».