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1025 жителей Атырауской области ревакцинировались от COVID-19
8 Декабря 2021 21:45
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В регионе продолжается ревакцинация населения от коронавирусной инфекции. 1025 жителей Атырауской области ревакцинировались от COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, с 23 ноября бустерным компонентом от COVID-19 привито 1025 местных жителей.Общее количество лиц, подлежащих вакцинации, составляет 2286 человек. Это лица, привитые в период с 1-28 февраля вакциной «Спутник V». К ним относятся представители восьми категорий: медработники, педагоги, полицейские, студенты, сотрудники закрытых учреждений, сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие, а также лица с хроническими заболеваниями.
Кроме того, ревакцинации подлежат лица, привитые от COVID-19 в период с 1 апреля по 31 мая вакцинами «QazVac», «VeroCell», «Hayat-Vax».
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