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    08:17, 27 Июнь 2021 | GMT +6

    1025 человек выздоровело от КВИ за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1025 человека выздоровело от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 398,

    город Шымкент - 34,

    Акмолинская область - 36,

    Алматинская область - 15,

    Атырауская область - 114,

    Восточно-Казахстанская область - 37,

    Западно-Казахстанская область - 105,

    Карагандинская область - 137,

    Костанайская область - 17,

    Кызылординская область - 7,

    Мангистауская область - 31,

    Павлодарская область - 52,

    Северо-Казахстанская область - 22,

    Туркестанская область - 20.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 391596.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Статистика
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