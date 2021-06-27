1025 человек выздоровело от КВИ за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1025 человека выздоровело от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 398,

город Шымкент - 34,

Акмолинская область - 36,

Алматинская область - 15,

Атырауская область - 114,

Восточно-Казахстанская область - 37,

Западно-Казахстанская область - 105,

Карагандинская область - 137,

Костанайская область - 17,

Кызылординская область - 7,

Мангистауская область - 31,

Павлодарская область - 52,

Северо-Казахстанская область - 22,

Туркестанская область - 20.

Итого выздоровевших в Казахстане - 391596.