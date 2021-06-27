08:17, 27 Июнь 2021 | GMT +6
1025 человек выздоровело от КВИ за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1025 человека выздоровело от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 398,
город Шымкент - 34,
Акмолинская область - 36,
Алматинская область - 15,
Атырауская область - 114,
Восточно-Казахстанская область - 37,
Западно-Казахстанская область - 105,
Карагандинская область - 137,
Костанайская область - 17,
Кызылординская область - 7,
Мангистауская область - 31,
Павлодарская область - 52,
Северо-Казахстанская область - 22,
Туркестанская область - 20.
Итого выздоровевших в Казахстане - 391596.