1021 человек привился от коронавируса за выходные в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе первым компонентом вакцины привились 69 % жителей региона из требуемых для создания необходимой иммунной прослойки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время население Павлодарской области более активно проходит иммунизацию в поликлиниках и прививочных пунктах. За прошедшие выходные дни привился 1021 человек», - рассказали в пресс-службе департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

По состоянию на 6 декабря первым компонентом привилось от коронавируса более 343 672 жителей области – 69% жителей региона из требуемых для создания необходимой иммунной прослойки, отметили эпидемиологи. Вторым компонентом привились 319 540 жителей региона.

«С 19 ноября в области идет иммунизация подростков 16-17 лет, беременных и кормящих мам вакциной «Комирнати». На сегодняшний день от коронавирусной инфекции защитили себя уже 1876 человек, в их числе 1257 подростков, 65 беременных, 554 кормящих женщин», - добавили в ДСЭК.

В Павлодарском Прииртышье работают 103 прививочных кабинета на базе организаций первичной медико-социальной помощи, три прививочных пункта размещены в торговых домах «Караван», «Артур» и «Квазар», а также по области организовано 67 выездных прививочных бригад, подчеркнули в ведомстве.

«Службы санитарно-эпидемиологического контроля области проводится информационно-разъяснительная работа среди населения. В эфире теле- и радиоканалов специалисты департамента дают ответы в прямом эфире телезрителям и радиослушателям; размещается информация на официальных интернет-порталах и социальных сетях по профилактике коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости вакцинации», - сообщили в департаменте.

Напомним, иммунизация в регионе проводится такими видами вакцин, как QazVac, «Спутник V», «Коронавак», Vero Cell, Hayat-Vax, «Комирнати» (Pfizer).