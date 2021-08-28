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102 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

28 Августа 2021 04:11
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102 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 102 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. 10 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1 674 человека. Загруженность составляет 55,6% (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 102 пациента, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 82,9% (на 123 места).

За сутки в области от коронавирусной инфекции скончались 7 человек.

Как ранее сообщалось, за последние сутки COVID-19 выявили у 317 жителей Атырауской области.

На сегодняшний день почти 135 тысяч жителей области полностью вакцинировались.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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