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102-летнего ветерана поздравили с Днем пожилых полицейские СКО

2 Октября 2019 04:15
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102-летнего ветерана поздравили с Днем пожилых полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские посетили ветеранов войны и тружеников тыла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В столичном акимате рассказали о подготовке ко Дню пожилых людей

По информации пресс-службы департамента полиции, в День пожилых особое внимание стражи порядка уделяют ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и вдовам фронтовиков.

«Джуре Кобелеву – 102 года. Он до сих пор ответственно относится к каждому визиту руководства своего родного полицейского ведомства. В ожидании гостей Джура-ага просит дочь одеть ему галстук и пиджак, вспоминает годы службы», - рассказали в пресс-службе.


С теплыми словами поздравления и подарками глава областной полиции Марат Тулебаев посетил Никиту Семенова. Для фронтовика, проживающего с дочерью, визит гостей из родного департамента - всегда важное событие.


Бывший пехотинец Григорий Иванович Красильников встречал заместителя начальника департамента Капеза Даулетбаева.

«Не забывают полицейские вдов фронтовиков. Варига Абильмажинова 36 лет назад похоронила мужа, в послевоенные годы работавшего в Возвышенском РОВД. Все эти годы полицейские – частые гости в ее доме», - добавили в пресс-службе.

На учете в органах внутренних дел области – более 2 тысяч пенсионеров. Свыше 200 из них – старше 70 лет. Ветеранов Великой Отечественной войны – пятеро.




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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, МВД РК,
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Автор:

Олеся Жуковень

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