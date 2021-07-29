102 беременные женщины лечатся от коронавируса в стационарах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На внеочередной VІ сессии областного маслихата аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов заявил о сложной эпидемиологической ситуации в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«В сфере медицины проделана немалая работа по стабилизации ситуации. Так, только в прошлом году были сданы в эксплуатацию 10 новых объектов здравоохранения. В начале года полностью обновлен автопарк скорой медицинской помощи. В прошлом году в область доставлено пять передвижных медицинских комплексов, введены в строй восемь кислородных станций на объектах, занятых лечением больных ковидом», - сказал глава региона.

«В связи с ростом регистрируемых случаев коронавирусной инфекции мы с 26 июня вошли в «красную» зону. Это происходит из-за распространения штамма «Дельта» и несоблюдения жителями карантинных мер. В прошлом году в это время в среднем регистрировалось 5830 случаев в месяц, в этом году - 7767 случаев»,- сказал М. Досмухамбетов, акцентируя внимание на том, что жителям необходимо избегать посещения мест скопления людей.

Также аким области отметил важность программы Ashyq. До настоящего времени поступило 812 обращений на получение QR-кода, 781 из них удовлетворено.

«Сейчас некоторые больницы в регионе по необходимости перепрофилируем в инфекционные стационары. С учетом этого, общее количество инфекционных койко-мест в регионе достигло 2927. В настоящее время в инфекционном стационаре лечатся 1420 больных, загруженность составляет 48,6%. В числе пациентов – 102 беременные женщины, четыре роженицы и 13 детей в возрасте до 18 лет. Количество больных возросло на 24% за последние 10 дней. Еще 3896 пациентов лечатся амбулаторно», - рассказал М. Досмухамбетов.

Руководитель региона сообщил, что в целях усиления работы скорой помощи дополнительно создано семь бригад и введено в строй еще четыре диспетчерских пункта.

М. Досмухамбетов особо подчеркнул, что единственным способом преодоления пандемии является вакцинация, и предупредил, что если усилится распространение опасной инфекции, будут приняты еще более строгие меры для обеспечения безопасности граждан.