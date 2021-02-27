102,2% составил рост экономики Жамбылской области в год пандемии

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ ­– Жамбылская область смогла добиться роста в основных отраслях экономики в 2020 году, несмотря на негативные тенденции влияния пандемии минувшего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима региона, благодаря слаженному труду жамбылцев и поддержке государства как занятости, так и производства, экономика региона остается в стабильном положении, добиваясь роста в некоторых своих областях.

«Все трудности мы преодолели вместе. Благодаря поддержке Главы государства и упорному труду земляков рост экономики составил 102,2 процента. Объем промышленной продукции увеличился на 3,1 процента к уровню 2019 года, валовой продукции сельского хозяйства – 5,1 процента. Объемы жилищного строительства выросли на 28,2 процента, привлечено 344, миллиарда тенге инвестиций», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Промышленными предприятиями области произведено продукции на сумму 505 миллиардов тенге.

Уровень инфляции составил 7,3 процента. В 2021 году принимаются меры для стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары. Для снижения инфляции в коридоре 4-6 процентов выработан четкий план действий.

Планируется усиление работы по проекту «От поля до прилавка», расширение сети социальных павильонов и проведение больших сельскохозяйственных ярмарок, - отметил Сапарбаев.

«В непростом 2020 году мы добивались сохранения рабочих мест жамбылцев, увеличения объемов производства и соблюдения социальных обязательств перед работниками. Соответствующие меморандумы были подписаны с руководством 4508 жамбылских предприятий. В результате 19,4 тысячи работникам на 41 частном предприятии повышена заработная плата в среднем на 26 процентов. Конечно, достигнутое – не предел. Мы будем и дальше слаженно трудиться, и достигать новых высот», - отметил Бердибек Сапарбаев.