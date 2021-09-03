10161 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 10161 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1186,

город Алматы - 3872,

город Шымкент - 717,

Акмолинская область - 287,

Актюбинская область - 376,

Алматинская область - 226,

Атырауская область - 101,

Восточно-Казахстанская область - 157,

Жамбылская область - 219,

Западно-Казахстанская область - 142,

Карагандинская область - 1363,

Костанайская область - 349,

Кызылординская область - 256,

Мангистауская область - 224,

Павлодарская область - 420,

Северо-Казахстанская область - 175,

Туркестанская область - 91.

Итого выздоровевших в Казахстане – 701 641.