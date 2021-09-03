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10161 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане
3 Сентября 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 10161 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1186,
город Алматы - 3872,
город Шымкент - 717,
Акмолинская область - 287,
Актюбинская область - 376,
Алматинская область - 226,
Атырауская область - 101,
Восточно-Казахстанская область - 157,
Жамбылская область - 219,
Западно-Казахстанская область - 142,
Карагандинская область - 1363,
Костанайская область - 349,
Кызылординская область - 256,
Мангистауская область - 224,
Павлодарская область - 420,
Северо-Казахстанская область - 175,
Туркестанская область - 91.
Итого выздоровевших в Казахстане – 701 641.
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