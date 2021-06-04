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    23:17, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    1013 человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 72 инфицированных, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в городе Атырау подтверждено 47 случаев заражения COVID-19, в результате скрининга выявлен 8 заболевших на месторождении Тенгиз.

    Продолжается распространение инфекции и в районах области. В Жылыойском районе выявлено 6 зараженных COVID-19, в Кызылкугинском районе - 1, в Исатайском районе - 3, в Курмангазинском районе - 2, в Макатском районе - 5 заболевших. Заболевание у 41 пациента с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 31 человека симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 119 человек.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 560 человек, в модульной больнице - 129, во второй областной больнице – 118 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 31, в районных инфекционных стационарах - 105. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 70.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область находится в «желтой» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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