1013 человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 72 инфицированных, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в городе Атырау подтверждено 47 случаев заражения COVID-19, в результате скрининга выявлен 8 заболевших на месторождении Тенгиз.

Продолжается распространение инфекции и в районах области. В Жылыойском районе выявлено 6 зараженных COVID-19, в Кызылкугинском районе - 1, в Исатайском районе - 3, в Курмангазинском районе - 2, в Макатском районе - 5 заболевших. Заболевание у 41 пациента с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 31 человека симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 119 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 560 человек, в модульной больнице - 129, во второй областной больнице – 118 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 31, в районных инфекционных стационарах - 105. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 70.



По темпам распространения инфекции Атырауская область находится в «желтой» зоне.