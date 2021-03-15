08:01, 15 Март 2021 | GMT +6
1011 случаев коронавируса выявлены за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1011 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 157,
город Алматы - 342,
город Шымкент - 21,
Акмолинская область - 61,
Актюбинская область - 18,
Алматинская область - 92,
Атырауская область - 41,
Восточно-Казахстанская область - 20,
Жамбылская область - 20,
Западно-Казахстанская область - 32,
Карагандинская область - 84,
Костанайская область - 49,
Кызылординская область - 2,
Павлодарская область - 46,
Северо-Казахстанская область - 17,
Туркестанская область - 9.
Всего в стране выявлено 224731 заболевший.