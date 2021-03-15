1011 случаев коронавируса выявлены за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1011 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 157,

город Алматы - 342,

город Шымкент - 21,

Акмолинская область - 61,

Актюбинская область - 18,

Алматинская область - 92,

Атырауская область - 41,

Восточно-Казахстанская область - 20,

Жамбылская область - 20,

Западно-Казахстанская область - 32,

Карагандинская область - 84,

Костанайская область - 49,

Кызылординская область - 2,

Павлодарская область - 46,

Северо-Казахстанская область - 17,

Туркестанская область - 9.





Всего в стране выявлено 224731 заболевший.



