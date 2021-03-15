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    08:01, 15 Март 2021 | GMT +6

    1011 случаев коронавируса выявлены за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1011 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 157,

    город Алматы - 342,

    город Шымкент - 21,

    Акмолинская область - 61,

    Актюбинская область - 18,

    Алматинская область - 92,

    Атырауская область - 41,

    Восточно-Казахстанская область - 20,

    Жамбылская область - 20,

    Западно-Казахстанская область - 32,

    Карагандинская область - 84,

    Костанайская область - 49,

    Кызылординская область - 2,

    Павлодарская область - 46,

    Северо-Казахстанская область - 17,

    Туркестанская область - 9.


    Всего в стране выявлено 224731 заболевший.



    Теги:
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