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    22:15, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    101-й день рождения отметил ветеран-фронтовик в Алматы

    101 день рождения отметил ветеран Николай Таратунин
    Фото: Министерство обороны РК

    Военнослужащие управления по делам обороны Турксибского района, Пограничной службы КНБ, воспитанники военно-патриотических клубов города Алматы, представители Совета ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны побывали в гостях у Николая Таратунина, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    От имени министра обороны военнослужащие вручили ветерану войны благодарственное письмо и поблагодарили его за мужество, отвагу и жизнестойкость.

    Николай Александрович Таратунин родился 28 апреля 1923 года в деревне Починки, Ярославской области. Окончив семилетку, отправился на фронт вслед за двумя старшими братьями и сестрой, которые с войны так и не вернулись.

    101 день рождения отметил ветеран Николай Таратунин
    Фото: Министерство обороны РК

    Н. Таратунин служил в разведке, поэтому ему часто приходилось действовать в тылу врага. Сражаясь в составе Западного, Сталинградского и Второго Украинского фронтов, он не раз оказывался в самом пекле. Был трижды ранен.

    В 1943 году и вовсе оказался «на волоске» от смерти. Двадцатилетнего тяжелораненого солдата приняли за убитого. Ночь пролежал в сыром погребе. А наутро, когда его погрузили на носилки, чтобы похоронить в братской могиле, открыл глаза. С тех пор каждый свой год рождения ветеран встречает с оптимизмом.

    101 день рождения отметил ветеран Николай Таратунин
    Фото: Министерство обороны РК

    – Военнослужащие часто бывают в нашем доме. Они приезжают справиться о здоровье отца и при необходимости привозят врачей из военного госпиталя для обследования прямо на дому, – поблагодарил сын фронтовика Александр Таратунин.

    Николай Таратунин – кавалер орденов Отечественной войны I степени, Красной Звезды и «Құрмет».

    После войны фронтовик стал курсантом Алма-Атинского пограничного училища. Успешно завершив его, служил на границе с Турцией, Ираном, Китаем и Японией.

    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Праздник Армия Вооруженные силы Минобороны РК День Победы Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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