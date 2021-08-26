101 пациент с КВИ находится в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 101 пациент с коронавирусной инфекцией находится в тяжелом состоянии в Атырауской области. 11 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1 568 человек. Загруженность составляет 52% (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации области лежит 101 пациент, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 82,1% (на 114 мест).

Как ранее сообщалось, COVID-19 выявили у 307 жителей Атырауской области.