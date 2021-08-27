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101 пациент с COVID-19 находится в тяжелом состоянии в Атырауской области

27 Августа 2021 01:22
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101 пациент с COVID-19 находится в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- 101 пациент с COVID-19 находится в тяжелом состоянии в Атырауской области. 11 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в регионе в инфекционных стационарах лечение получают 1 501 человек. Загруженность составляет 49,8% (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации - 101 пациент, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 82,1% (на 123 места).

Как ранее сообщалось, за сутки коронавирус выявили у 316 жителей Атырауской области, скончались шесть человек.



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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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