Новости
101 пациент с COVID-19 находится в тяжелом состоянии в Атырауской области
27 Августа 2021 01:22
Поделиться:
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- 101 пациент с COVID-19 находится в тяжелом состоянии в Атырауской области. 11 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по теме1,5 миллиона узбекистанцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса Почти 11 тысяч жителей ВКО получают вакцины от коронавируса ежедневно Умерший от КВИ карагандинец «получил» вторую дозу вакцины после смерти
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в регионе в инфекционных стационарах лечение получают 1 501 человек. Загруженность составляет 49,8% (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации - 101 пациент, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 82,1% (на 123 места).
Как ранее сообщалось, за сутки коронавирус выявили у 316 жителей Атырауской области, скончались шесть человек.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
- 10 школ построены в этом году в Атырауской области
- Умерший от КВИ карагандинец «получил» вторую дозу вакцины после смерти
- Почти 11 тысяч жителей ВКО получают вакцины от коронавируса ежедневно
- За сутки коронавирус выявили у 316 жителей Атырауской области
- Ребёнка с врожденной патологией головы прооперировали в Атырау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн