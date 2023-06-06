101 нарушение ПДД на сумму около 1 млн тенге совершил житель Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 101 нарушение ПДД на сумму около 1 млн тенге, подложные номера, тонированные стекла – жамбылские полицейские задержали злостного нарушителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками административной полиции в ходе обработки предписаний за нарушения правил дорожного движения, поступающих с аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений, была выявлена автомашина Toyota Camry черного цвета.

Водитель установил на авто подложный государственный регистрационный номерной знак и ежедневно нарушал правила дорожного движения. Всего у него 101 неоплаченный штраф на сумму 907 000 тенге.

В ходе проведения розыскных мероприятий по камерам видеонаблюдения автомашина была установлена. Ночью 6 июня на пересечении проспекта Жамбыла и улицы Толе-би стражи порядка задержали 32-летнего нарушителя, в багажнике автомашины лежали подложные номера, которыми он пользовался, чтобы избежать штрафов.

На него было составлено еще 4 административных протокола по части 2 статьи 230 КоАП РК, частям 3, 4, 5 статьи 590 КоАП РК. Водитель полностью признал свою вину, автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку.

По решению суда водителю назначен административный арест и лишение права управления транспортным средством на 1 год.