101-летний избиратель проголосовал на выборах сельских акимов в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Предварительный анализ итогов явки избирателей для голосования по выборам сельских акимов озвучили в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Оказалось, что самый возрастной избиратель на прошедших выборах, 101-летняя Жамбылгуль Ахметова, проживает в Меркенском районе, она проголосовала дома по участку №297 Андасбатырского сельского округа.
В Таласском районе 98-летняя Сарсекул Торебекова, жительница села Талапты Бостандыкского сельского округа, проголосовала из дома по участку №393.
92-летний Кенен Туткышбеков проголосовал на дому в Жамбылском районе. Житель села Кокжелек Мойынкумского района, 83-летний Серик Абдикеримов, пришел проголосовать на избирательном участке №310, рассказали в Жамбылской областной избирательной комиссии.
По данным районных избирательных комиссий Жамбылской области, по состоянию на 20:00 25 июля из 104 391 внесенных в списки избирателей получили бюллетени 94 642 избирателей, что составляет 90,6 процента от общего числа.
Выборы акимов сельских округов на территории Жамбылской области проходили в 38 сельских округах на 89 избирательных участках области.
Автор: Галина Скрипник
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