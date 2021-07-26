101-летний избиратель проголосовал на выборах сельских акимов в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Предварительный анализ итогов явки избирателей для голосования по выборам сельских акимов озвучили в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Оказалось, что самый возрастной избиратель на прошедших выборах, 101-летняя Жамбылгуль Ахметова, проживает в Меркенском районе, она проголосовала дома по участку №297 Андасбатырского сельского округа.

В Таласском районе 98-летняя Сарсекул Торебекова, жительница села Талапты Бостандыкского сельского округа, проголосовала из дома по участку №393.

92-летний Кенен Туткышбеков проголосовал на дому в Жамбылском районе. Житель села Кокжелек Мойынкумского района, 83-летний Серик Абдикеримов, пришел проголосовать на избирательном участке №310, рассказали в Жамбылской областной избирательной комиссии.

По данным районных избирательных комиссий Жамбылской области, по состоянию на 20:00 25 июля из 104 391 внесенных в списки избирателей получили бюллетени 94 642 избирателей, что составляет 90,6 процента от общего числа.

Выборы акимов сельских округов на территории Жамбылской области проходили в 38 сельских округах на 89 избирательных участках области.

Автор: Галина Скрипник