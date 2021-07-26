+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 24 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

101-летний избиратель проголосовал на выборах сельских акимов в Жамбылской области

26 Июля 2021 05:55
Поделиться:
101-летний избиратель проголосовал на выборах сельских акимов в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Предварительный анализ итогов явки избирателей для голосования по выборам сельских акимов озвучили в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Выборы акимов: 88 мужчин и 23 женщины баллотировались в Жамбылской области
Почти 95 тысяч избирателей приняли участие в выборах сельских акимов в Жамбылской области Выборы акимов: 74,4 % атырауских избирателей сделали свой выбор Сколько избирателей пришли на выборы сельских акимов

Оказалось, что самый возрастной избиратель на прошедших выборах, 101-летняя Жамбылгуль Ахметова, проживает в Меркенском районе, она проголосовала дома по участку №297 Андасбатырского сельского округа.

В Таласском районе 98-летняя Сарсекул Торебекова, жительница села Талапты Бостандыкского сельского округа, проголосовала из дома по участку №393.

92-летний Кенен Туткышбеков проголосовал на дому в Жамбылском районе. Житель села Кокжелек Мойынкумского района, 83-летний Серик Абдикеримов, пришел проголосовать на избирательном участке №310, рассказали в Жамбылской областной избирательной комиссии.

По данным районных избирательных комиссий Жамбылской области, по состоянию на 20:00 25 июля из 104 391 внесенных в списки избирателей получили бюллетени 94 642 избирателей, что составляет 90,6 процента от общего числа.

Выборы акимов сельских округов на территории Жамбылской области проходили в 38 сельских округах на 89 избирательных участках области.

Автор: Галина Скрипник

Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Выборы акимов  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
Выборы акимов: 88 мужчин и 23 женщины баллотировались в Жамбылской области
Почти 95 тысяч избирателей приняли участие в выборах сельских акимов в Жамбылской области
Выборы акимов: 74,4 % атырауских избирателей сделали свой выбор
Сколько избирателей пришли на выборы сельских акимов
Популярное
1 Коронавирус: медики показали переполненные реанимации в Нур-Султане
2 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
3 Премьер-министр Италии дал «жесткий» ответ противникам вакцинации
4 Алматинская область покинула «красную зону» по коронавирусу
5 В Казахстане стартовали выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
Читайте также
Итоги выборов: 76 % избирателей проголосовало в Акмолинской области
Более 90% жителей ВКО проголосовали на выборах акимов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив