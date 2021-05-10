Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

101 год исполнился ветерану войны в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
10 Мая 2021, 20:04
101 год исполнился ветерану войны в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Сегодня полицейские Северо-Казахстанской области организовали концерт во дворе дома ветерана войны. Никите Герасимовичу Семенову исполнился 101 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, поздравить ветерана приехал глава ведомства Марат Тулебаев. Ветеран вышел во двор, где специально для него стражи порядка подготовили праздничную программу.

Никита Семенов родился 10 мая 1920 года в Рязанской области. В 1940-м году его призвали на воинскую службу в город Свердловск. После окончания снайперской школы попал на фронт. В составе 260-го полка НКВД участвовал в обороне Москвы. За четыре месяца войны стал опытным стрелком, уничтожал таких же снайперов с вражеской стороны. День Победы встретил в Эстонии. Награжден боевыми медалями «За отвагу», «За оборону Москвы» и многими другими.

photo

Демобилизовался в 1947-м году. Приехал в Казахстан, где встретил свою единственную и дорогую Юлию, с которой прожил почти шестьдесят лет.

В мирное время четверть века отслужил в милиции. Поступил на службу в Астраханский райотдел милиции Целиноградской области. Стал начальником паспортного стола. На пенсию вышел в звании капитана милиции.

photo

«Несмотря на преклонный возраст, Никита Герасимович остается активным участником деятельности департамента. Он лично принимал участие в «Уроке мужества», который прошел в стенах музея областного полицейского ведомства для молодых сотрудников», - отметили в пресс-службе.

photo

photo

photo

photo

photo

photo


Северо-Казахстанская область   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец