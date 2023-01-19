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101 человек заболел ковидом в Казахстане

19 Января 2023, 09:30
101 человек заболел ковидом в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 19 января лечение от КВИ продолжают получать 1 967 человек (–1 820+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находятся 154 пациента, на амбулаторном – 1 813 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ведомства, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

За сутки зафиксирован 101 новый случай коронавируса.


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