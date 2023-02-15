101 человек заболел коронавирусом и ковидной пневмонией за сутки в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За сутки в Казахстане выявили 91 случай заболевания коронавирусом и 10 случаев ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

«На 15 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 545 человек (–1 382+ и 163 КВИ-), из них в стационарах находится – 123 пациента, на амбулаторном – 1 422 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента», - говорится в сообщении.