1004 жителя Атырауской области привились от COVID-19 за сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. За последние сутки прививки получили 1004 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax получили 1004 местных жителя.

Среди привившихся 17 медиков, 55 педагогов, 20 студентов, 1 сотрудник закрытого учреждения, 10 сотрудников правоохранительных органов, 13 госслужащих, 42 человека с хроническими заболеваниями, 846 местных жителей.

Всего с 1 февраля по I компонентом вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax вакцинировано 73 443 человека. II компонентом вакцин привиты 36 630 местных жителей.

В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру 98-02-92.

Как ранее сообщалось, в стационарах Атырауской области от COVID-19 лечатся 313 человек.