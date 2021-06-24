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    19:45, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    1004 жителя Атырауской области привились от COVID-19 за сутки

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. За последние сутки прививки получили 1004 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax получили 1004 местных жителя.

    Среди привившихся 17 медиков, 55 педагогов, 20 студентов, 1 сотрудник закрытого учреждения, 10 сотрудников правоохранительных органов, 13 госслужащих, 42 человека с хроническими заболеваниями, 846 местных жителей.

    Всего с 1 февраля по I компонентом вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax вакцинировано 73 443 человека. II компонентом вакцин привиты 36 630 местных жителей.

    В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру 98-02-92.

    Как ранее сообщалось, в стационарах Атырауской области от COVID-19 лечатся 313 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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