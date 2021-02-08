08:00, 08 Февраль 2021 | GMT +6
1003 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1003 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 75,
город Алматы - 114,
город Шымкент - 5,
Акмолинская область - 118,
Актюбинская область - 5,
Алматинская область - 47,
Атырауская область - 43,
Восточно-Казахстанская область - 63,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 83,
Карагандинская область - 46,
Костанайская область - 81,
Кызылординская область - 7,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 222,
Северо-Казахстанская область - 69,
Туркестанская область - 7.
Всего в стране выявлено 196115 заболевших.