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    08:35, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    1000 заболевших коронавирусом в РК - в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 22 сентября лечение от КВИ продолжают получать 67 404 человека (58 738 КВИ + и 8 666 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В стационарах находятся 12 105 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 55 299 пациентов. Из числа заболевших КВИ + и КВИ- находятся в тяжелом состоянии - 1000 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 248 пациентов, на аппарате ИВЛ - 143 пациента.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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