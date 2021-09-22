1000 заболевших коронавирусом в РК - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 22 сентября лечение от КВИ продолжают получать 67 404 человека (58 738 КВИ + и 8 666 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находятся 12 105 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 55 299 пациентов. Из числа заболевших КВИ + и КВИ- находятся в тяжелом состоянии - 1000 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 248 пациентов, на аппарате ИВЛ - 143 пациента.