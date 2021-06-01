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    19:53, 31 Май 2021 | GMT +6

    1000 доз вакцины QazVac доставили в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау доставили 1 000 доз казахстанской вакцины, которая будет распределена по двум городским поликлиникам и поликлиникой на Тенгизе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, 31 мая в Атырау прибыли 1000 доз двухкомпонентной вакцины QazVac . В настоящее время их распределяют по двум городским поликлиникам. 300 доз вакцины направят в поликлинику №1, ещё 300 получит поликлиника №2. 400 доз вакцины будут переданы для вакцинации работников Тенгизского месторождения.
    Как добавили в пресс-службе, прибывшие ранее 1000 доз вакцины QazVAC были полностью освоены.

    Ранее сообщалось, что 1 294 жителя Атырауской области привились от коронавируса за выходные.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область QazVaс Вакцинация
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