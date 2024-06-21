1000 детей из пострадавших от паводков регионов отдохнут в учебно-оздоровительном центре «Балдаурен»

Уже на следующей неделе начинается новый сезон в Республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен». Всего этим летом его посетят более 6000 детей, сообщает пресс-служба Минпросвещения РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Республиканским учебно-оздоровительным центром в летний период будет организовано пять смен продолжительностью 15 дней по различным направлениям, в том числе духовно-нравственному, патриотическому и физическому развитию детей.

— С начала текущего года в центре отдохнули 5800 детей со всех регионов, из пострадавших регионов 842 ребенка. Уже на следующей неделе в новый сезон прибудет еще около 17 детей из Атырауской и Северо-Казахстанской областей. До конца лета планируется охватить почти 1000 детей из пострадавших от паводков регионов, — сообщили в пресс-службе РУОЦ «Балдаурен».

Отметим, центр включает в себя различные структурные подразделения: образовательный, воспитательный, медицинский, физкультурные комплексы.

С начала паводков в различных республиканских оздоровительных центрах отдохнули 1083 ребенка. В летний период отдыхом планируется охватить еще около 3,7 тысячи детей.