100 юных таэквондистов сыграли в национальную игру «Ордабасы» в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Открытый городской турнир по национальной командной игре «Ордабасы» и таэквондо «Спорт - против компьютерной зависимости!» состоялся в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, таразский тренер по таэквондо Руслан Исмазов в 2011 году запатентовал придуманную им командную игру «Ордабасы». Сам обладатель черного пояса 4-го дана по таэквондо, руководитель профессионального спортивного клуба «Тимур» Руслан Исмазов создал спортивную игру, в которой две команды, минимум по четыре человека, борются за флаг, демонстрируя мастерство восточных единоборств.

Издана книга «Ордабасы», в которой описываются правила этой игры. Команды-соперники выстраиваются на середине поля и защищают свою территорию с флагом, который должны захватить соперники, продвигаясь к цели посредством схваток. Выиграл бой - вся команда делает шаг вперед. Проиграл - шаг назад. Используются только разрешенные удары и приемы, то есть риск травмирования сведен к минимуму.

Прошедший в Таразе открытый двухдневный турнир «Спорт - против компьютерной зависимости!» собрал более 100 детей и подростков от 4 до 16 лет. Организаторами выступили казахстанская Федерация командной игры «Ордабасы» и руководство СШ №2 города Тараза.

«Дети были охвачены азартом и командным духом в этой захватывающей игре, которую можно проводить в любых спортивных залах, на детских дворовых площадках, стадионах и просто на природе. Этот вид спорта вызывает всё больший интерес не только у детей, но и у родителей, которые тоже увлеченно участвуют в соревнованиях», - говорит Руслан Исмазов.

По мнению автора спортивной игры, в последнее десятилетие компьютерная зависимость во всем мире, а также и в Казахстане, стала тревожной тенденцией.

«Детский суицид, сколиоз, нарушения зрения, психические расстройства – это еще не весь перечень бед, провоцируемых гаджетами и интернет-зависимостью. Эту острую проблему нужно решать совместно родителям, педагогам и госорганам на уровне Правительства, при поддержке государства. Спорт помогает побороть любую зависимость. Надеемся, что, благодаря поддержке патриотов страны, Президента РК и государства, увеличим массовость спорта в нашей стране и восстановим здоровый генофонд нации», - считает Руслан Исмазов.

Отметим, что игра «Ордабасы» развивается только благодаря поддержке тренеров, родителей спортсменов и личных средств федерации.