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100 % узбекистанцев привились первой дозой вакцины от COVID-19

15 Января 2023, 19:25
100 % узбекистанцев привились первой дозой вакцины от COVID-19

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане первую дозу вакцины от коронавируса получили 21,4 млн человек, или 100 % взрослого населения страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения РУ, на сегодняшний день в стране использовано 74 млн доз вакцины, из которых первую дозу получили 21,4 млн человек, второй дозой привилось 18,6 млн, третьим компонентом (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами) привились 11,1 млн. Бустерную дозу получили 22,7 млн узбекистанцев.

«Показатель вакцинации первой дозой составляет 100 % по сравнению с плановой вакцинацией», - сообщает Минздрав РУ.

В ведомстве добавили, что для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 18 лет использовано более 2,8 млн доз вакцины, в том числе первой дозой привито 1,2 млн детей, второй дозой – 1 млн, и бустерной дозой – 506 тысяч подростков.

Ранее сообщалось, что прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля 2021 года. Вакцинация осуществляется препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna, Pfizer и Sinovac. В республике 3 августа 2021 года был принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.


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