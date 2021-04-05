Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Цифровой Казахстан

100 услуг для граждан и 50 услуг для бизнеса переведут на Еgov mobile

Автор:  
Арайлым Мұрат
5 Апреля 2021, 19:49
100 услуг для граждан и 50 услуг для бизнеса переведут на Еgov mobile

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С портала «Электронного правительства» на Egov mobile будут переводить 100 услуг для граждан и 50 услуг для бизнеса. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы выводим госуслуги на мобильные приложения банков. На сегодня через приложения банков второго уровня оказываются 3 госуслуги. Одна из них – переоформление автомобиля. Уже услугой воспользовались более 41,6 тысяч раз, не выходя из дома через мобильные приложения, переоформили автомобиль», - пояснил министр.

Также теперь граждане при получении госуслуг могут оплачивать государственные пошлины сразу у операторов ЦОНов.

«Следующее - перевод госуслуг в Egov mobile. Сегодня с портала «Электронного правительства» мы будем переводить на Egov mobile 100 услуг для граждан и 50 услуг для бизнеса. Много нареканий на сервис 1414 со стороны граждан. У нас сейчас до 120 тысяч звонков проходит. Время ожидания доходит до 30 минут. В течение мая среднее ожидание оператора 1414 сократим до 30 секунд, проведем все необходимые технические работы для того, чтобы улучшить качество обслуживания», - заверил Багдат Мусин.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК Багдат Мусин сообщил, что в те села, куда не могли подключить интернет, планируется предоставлять его с помощью современных спутниковых технологий.


Интернет   Связь, ТВ, IT   Цифровой Казахстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК