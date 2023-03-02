100 тысяч высококлассных IT-специалистов планируют подготовить в Казахстане к 2025 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Также проведут работу по запуску сетей 5G и укреплению благоприятной деловой среды в IT-сфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Ход подготовки к 35-му пленарному заседанию Совета иностранных инвесторов, которое будет посвящено вопросам цифровой трансформации промышленности и транспортной сферы Казахстана, а также отчеты рабочих групп рассмотрели на промежуточном заседании Совета под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

Участники обсудили актуальные вопросы налогообложения и таможенного контроля, экспорта нефти, увеличения площадей орошаемых земель, цифровизации и развития облачных технологий, привлечения иностранной рабочей силы, устранения излишних требований к бизнесу.

В своем выступлении Премьер-Министр подчеркнул, что в настоящее время Правительство активно работает над упрощением регуляторной политики и повышением инвестиционной привлекательности реального сектора экономики. Ведется разработка новых Налогового и Бюджетного кодексов, принимаются меры по дальнейшему снижению доли участия государства в экономике, демонополизации и борьбе с теневыми оборотами.

По его словам, в совокупности это положительно влияет на инвестиционный климат всей республики, что подтверждается конкретными цифрами: по итогам 9 месяцев 2022 года валовый приток прямых иностранных инвестиций вырос на 18% и превысил $22 млрд. В прошлом году запущено 46 крупных инвестпроектов с иностранным участием.

Премьер-Министр добавил, что, вступая в новый этап своего развития, Казахстан нуждается в цифровой трансформации, чему уделяется пристальное внимание со стороны уполномоченных госорганов.

«Уже внесены системные поправки в законодательство по вопросам стимулирования инноваций и развития цифровизации. Проводится работа по созданию цифровой экосистемы промышленности, которая объединит всех участников, и реализации ряда других шагов», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства отметил, что в рамках технологической модернизации к 2025 году в республике планируется подготовить не менее 100 тысяч высококлассных IT-специалистов. Параллельно будет проводиться работа по запуску сетей 5G и укреплению благоприятной деловой среды в IT-сфере.