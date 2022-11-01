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100 тысяч учителей планируют подготовить для школ нового формата в Казахстане

1 Ноября 2022, 15:42
100 тысяч учителей планируют подготовить для школ нового формата в Казахстане
1 Ноября 2022, 15:42

100 тысяч учителей планируют подготовить для школ нового формата в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил о проводимой работе по повышению качества подготовки педагогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из важных направлений в сфере высшего образования является повышение качества подготовки педагогов. Будет разработан стандарт проведения профильной аккредитации педагогических вузов. Также разрабатываются рамки компетенций и профессиональные стандарты педагога, определяющие его профессиональные ценности в соответствии с современными требованиями», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

По его словам, в рамках проекта «Комфортная школа» планируется подготовить 100 тысяч учителей для будущих школ.

«Перед нами стоят задачи актуализации концепции педагогического образования, стажировки преподавателей университета по программе «Болашак» и широкого применения цифровых и новых технологий», - добавил министр.

Ранее министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил о разработке стандартов по модели опережающего кадрового обеспечения.


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