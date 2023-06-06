Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

100 тысяч учебно-тренировочных мероприятий по безопасности детей проведут в РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
6 Июня 2023, 14:50
100 тысяч учебно-тренировочных мероприятий по безопасности детей проведут в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Гани Бейсембаев сообщил о результатах мониторинга летних лагерей и площадок отдыха на предмет безопасности детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате работы мониторинга проверена готовность объектов отдыха, усилен санитарный надзор; проведены профилактические мероприятия по соблюдению пожарной безопасности в местах отдыха. На особом контроле сохранность безопасности детей на аттракционах, парках и игровых площадках, а также перевозки детей и их безопасности на дороге. Для обеспечения единых подходов при организации безопасного летнего отдыха с участием центральных государственных, местных исполнительных органов и общественных организаций проведен специальное семинар-совещание», - сказал Гани Бейсембаев на заседании Правительства.

Также, по его словам, совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям разработаны единые подходы к обеспечению пожарной и водной безопасности детей.

«По результатам мониторинговой работы установлено, что в стране из 218 загородных лагерей 48 расположены вблизи водоемов, а 127 имеют бассейны. Кроме того, детям будут даны рекомендации по безопасности на воде, а также планируется научить их навыкам плавания. Кроме того, в кружках, секциях и оздоровительных центрах планируется проведение более 100 тысяч учебно-тренировочных мероприятий, связанных с безопасностью детей», - сообщил глава ведомства.


Минпросвещения РК   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану