100 тысяч тонн рыбы планируют произвести в Мангистауской области в 2030 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области в 2030 году планируется произвести 100 тысяч тонн рыбы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный телеграм-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
В Мангистауской области в городе Актау состоялась встреча по вопросам развития рыбного хозяйства региона.На встрече приняли участие представители уполномоченного органа по развитию рыбного хозяйства, акимата Мангистауской области, НПП «Атамекен», ОЮЛ «Ассоциация рыбных хозяйств - BD», субъектов рыбного хозяйства и инвесторов готовых реализовывать проекты по выращиванию рыбы в области.
В регионе планируется расширить мощности действующих хозяйств, создать 20 садковых, 1 прудовое, одно хозяйство с замкнутым циклом водообеспечения по выращиванию карповых, осетровых, лососевых видов рыб.
Субъекты рыбного хозяйства и инвесторы обменялись мнениями по вопросам повестки дня и обсудили актуальные вопросы развития рыбоводства в регионе.
Также, ознакомился с проектом «Строительство завода по выращиванию осетровых видов рыб производительностью 400 тонн товарной рыбы и 50 тонн икры в год на территории СЭЗ «Морпорт Актау» с вложением порядка 10 млрд. тенге инвестиций.