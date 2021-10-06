100 тысяч тонн дизтоплива из России планирует завезти Казахстан в октябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев прокомментировал поставку дизельного топлива в Казахстан из России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос поставки дизельного топлива стоит очень остро. Тому был ряд причин, предпосылок. Но если говорить, чем мы занимаемся, мы видим, что объемы дизельного топлива, которое заходит в Казахстан, начинают расти. Я говорю об импортном объеме. Для нас крайне критично, чтобы в течение октября мы могли завезти не менее 100 тысяч тонн дизельного топлива из Российской Федерации», - сообщил Магзум Мирзагалиев журналистам в рамках выставки «Нефть и газ» KIOGE-2021 в Нур-Султане.

При этом глава Минэнерго отметил, что по объему поставки дизельного топлива в страну ведется ежедневный мониторинг и суточная сводка.

«Если мы за 20 дней сентября завезли порядка 5 тысяч тонн, то за десять дней сентября смогли уже завезти 15 тысяч тонн. Если говорить за четыре дня октября, то уже поступило порядка 12 тысяч тонн. Ситуация пока остается достаточно напряженной и сложной, но в целом мы видим, что тенденция по завозу импортного топлива имеет положительный тренд, что является важным», - отмечает министр.



