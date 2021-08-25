100 тысяч кубометров воды в сутки дополнительно будут добывать в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по обеспечению населения водой рассказал аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По воде. Нам нужна третья насосно-фильтровальная станция. Две насосно-фильтровальные станции обеспечивают нам 200 тысяч кубометров воды в сутки. И сейчас, в связи с ростом объемов строительства, мы будем ощущать дефицит. С прошлого года мы проектировали, проект есть, все конкурсные процедуры проведены, осенью начнем строительство третьей насосно-фильтровальной станции. Это даст дополнительно 100 тысяч кубометров воды в сутки», - сказал Алтай Кульгинов на внеочередной сессии маслихата.

По его словам, это обеспечит долгосрочную жизнедеятельность города.

«Дополнительно мы должны строить электрические подстанции, особенно в районе нового строительства, где идет активный строительный бум. Мы в целом работаем над тем, чтобы создать комфортные условия. Согласно мастер-плану «Нур-Султан – комфортный город» мы благоустраиваем 150 дворов, еще 40 общественных пространств», - отметил аким.

«В прошлом году было 150 дворов и 60 общественных пространств. Итого за 2019, 2020 и 2021 годы мы благоустроили около 420 дворов и свыше 100 общественных пространств», - заключил он.



