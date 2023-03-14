100 тысяч человек пострадали, 122 заболели в результате разлива мазута на Филиппинах

МАНИЛА. КАЗИНФОРМ - Почти 100 тысяч человек пострадали в результате разлива промышленного мазута с затонувшего танкера у берегов провинции Восточный Миндоро на Филиппинах, заявил губернатор провинции Хумерлито Долор. 122 человека заболели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Xinhua.

Предпринимаются усилия для предотвращения распространения мазута по водной поверхности.

Как сообщалось раннее, танкер MT Princess Empress перевозивший около 800 тысяч литров (211 338 галлонов) промышленного мазута затонул у берегов Филиппин 28 февраля.

Губернатор Долор сообщил местному радио, что 122 жителя провинции пожаловались на приступы тошноты, рвоты и диареи.

По словам губернатора, более всего пострадал прибрежный город Пола. Береговая линия покрыта мазутом. В прибрежных водах погибла рыба, пострадали водоросли, кораллы и мангровые заросли.

Сообщается, что в результате разлива мазута у многих жителей города появилась головная боль, боль в животе, головокружение, боль в груди, раздражение глаз, кашель и симптомы простуды.

Власти также попросили рыбаков воздержаться от рыбной ловли.

Представители Института морских наук Университета Филиппин предупредили, что разлив может достичь других районов страны, где сосредоточено большое количество прибрежных рыб, кораллов, ракообразных, моллюсков, морских трав и мангровых зарослей.