100 связанных с пандемией уголовных дел зарегистрировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году Агентством по противодействию коррупции зарегистрировано 100 уголовных дел, связанных с пандемией. Об этом сообщил глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«2020 год стал одним из самых тяжелых в истории человечества. Беспрецедентный стресс-тест прошли государственные аппараты по всему миру, столкнувшись с масштабным снижением уровня доверия граждан. В условиях пандемии, когда народ возлагал надежды на тех, кому делегированы властные полномочия, отдельные беспринципные чиновники и топ-менеджеры, не боясь ни закона, ни Бога, восприняли свои должности как высокодоходный личный бизнес, занявшись хищением бюджетных средств и получая на системной основе взятки. Обогащение на горе своего народа равносильно предательству и убийству», - сказал председатель Антикоррупционной службы на коллегии ведомства.

«Нами зарегистрировано 100 уголовных дел, связанных с пандемией, из них почти половина – это хищения средств, выделенных на антикризисные меры», - сообщил Алик Шпекбаев.

Он отметил, что по поручению Президента в целях недопущения спекуляции лекарствами и медицинскими изделиями во всех регионах созданы специальные группы из числа волонтеров и общественников. Они провели полторы тысячи мониторинговых мероприятий с охватом 10 тысяч аптек, больниц, поликлиник и медицинских складов, а также сопровождали всю гуманитарную помощь до конечного получателя.

«В сжатые сроки мы провели тщательный анализ коррупционных рисков в деятельности «СК-Фармации» и Фонда медицинского страхования, благодаря чему внутренние бизнес-процессы этих организаций стали более транспарентными и понятными. Пандемия продолжается, поэтому наша основная задача – дальнейшее тотальное сопровождение бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, и вовлечь еще больше граждан в общественный контроль», - заявил А. Шпекбаев.

Ранее он заявил, что в 2020 году за коррупцию подчиненных отправлены в отставку 6 политических служащих, к дисциплинарной ответственности привлечены еще 9 политических служащих, а также 39 руководителей, занимающих должности административной госслужбы.







