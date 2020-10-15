100% средств адресной помощи из фонда «Birgemiz» перечислены в регионы

НУР-СЛТАН. КАЗИНФОРМ - По сообщению пресс-службы партии «Nur Otan», более 5 млрд тенге из фонда «Birgemiz» уже направлены в регионы страны для оказания единовременной помощи социально уязвимым слоям населения, передает МИА «Казинформ».

Руководством фонда поставлена четкая задача распределить все денежные средства до конца недели включительно. Под пристальным контролем партии акиматами уже сформированы списки получателей финансов. Выплаты будут автоматически зачислены на банковские карты нуждающихся, по итогу операции банк отправит SMS-уведомление о начислении суммы.

Материальной помощью будут охвачены граждане из 7 категорий: малообеспеченные многодетные семьи, нуждающиеся инвалиды, семьи, воспитывающие ребенка инвалида, пенсионеры по возрасту, получающие минимальную пенсию и входящие в список социально уязвимых слоев населения, дети-сироты (круглые сироты и дети, потерявшие одного из кормильцев), участники Великой Отечественной войны и инвалиды, приравненные к ним, а также труженики тыла.

Напомним, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым было поручено организовать дополнительные адресные выплаты по 50 тысяч тенге еще 100 тысячам нуждающихся по всей стране.

Ранее из средств фонда по 50 тысяч тенге уже получили более 550 тыс. нуждающихся граждан. Единовременные выплаты были оказаны 2 112 медработникам г. Алматы и столицы, которые находились на передовой борьбы с пандемией. В период вспышки пандемии были розданы 5 млн масок 100 тысячам наиболее незащищенных семей в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Также за счет фонда завершено строительство 20 домов в селе Мырзакент Мактааральского района Туркестанской области. Строительство 12 домов в данный момент еще продолжается.