100% сотрудников водопроводно-канализационного комплекса Алматы вакцинированы против КВИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На предприятии ГКП «Алматы Су» иммунную защиту от коронавирусной инфекции получили 3124 сотрудников, 287 сотрудников имеют подтвержденные медицинские отводы. О том, как прошла вакцинация и об эффективности коллективного иммунитета, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали сотрудники одного из самых крупных предприятий города.

Процедура вакцинации в коллективе организована с апреля месяца с самого начала прививочной кампании в городе. Чтобы сделать процесс максимально комфортным для сотрудников, им была предоставлена возможность поставить прививку непосредственно на рабочем месте. В течении четырех месяцев было развернуто 5 мобильных прививочных пунктов на крупных участках коммунального предприятия.

Как отмечает санитарный врач ГКП «Алматы Су» Айзада Касым, работники предприятия ответственно подошли к вопросам вакцинации.

«Они четко понимают: управлять течением болезни и не допустить тяжелых последствий возможно только с помощью вакцинации. Мы постарались сделать процесс вакцинации проще и комфортнее, максимально облегчить процедуру, добиться коллективного иммунитета и защитить сотрудников от опасной инфекции. А еще многие работники, пользуясь случаем и понимая важность вакцинации, приводили в прививочный пункт и членов своих семей»,- отметила она.

Одновременно на предприятии проводилась разъяснительная работа о целесообразности вакцинации и социальной ответственности каждого работника за своё здоровье, здоровье коллектива в целом и формирование коллективного иммунитета. Для информационно просветительской работы были привлечены медицинские работники, и именно правильно выстроенная информационная компания позволила добиться высокого уровня вакцинации коллектива.

С первых дней пандемии в ГКП «Алматы Су» развернута масштабная работа по противодействию распространению коронавирусной инфекции внутри трудового коллектива, введены повышенные меры безопасности - масочный режим, обязательная термометрия, дезинфекция служебных помещений.

«Так как я работаю с коллективом и потребителями, мне очень важно было вакцинироваться. Через личный кабинет на портале Egov я записалась на вакцинацию в поликлинику по месту жительства, но там была большая очередь из желающих привиться. Оказалось, что в этот же день мобильный прививочный пункт был открыт у нас в головном офисе, и первый компонент вакцины я получила под присмотром медиков на работе. Для меня важно здоровье моей семьи и людей, которые меня окружают. Поэтому я считаю, что каждый человек должен вакцинироваться и защитить себя и остальных от распространения вируса», - сказала начальник Ауэзовского района УРВВ департамента по сбыту Гульбану Муханова.

«Водоканал не может остановить свою работу, что бы ни случилось - вода у алматинцев должна быть всегда, если кто-то заболеет, то нагрузка увеличивается у всего нашего коллектива. Мы в круглосуточном режиме следим за качеством воды, начиная от процесса водоподготовки до доставки воды к потребителям. Все сотрудники нашей лаборатории имеют специальное образование, есть медицинские работники, и мы прекрасно понимаем важность процесса вакцинации», - говорит химик первой лаборатории Татьяна Нелепа.

«Ежедневно наш центр по обслуживанию потребителей обслуживает более 1000 потребителей. Учитывая неизбежность контактов с большим количеством людей, мы всем коллективом одни из первых получили вакцину. Процесс вакцинации был организован непосредственно у нас в здании. У нас не было сомнений и колебаний, делать прививку или нет. Вакцинация - это безопасный и эффективный способ предотвращения болезней и спасения человеческих жизней, особенно сейчас. Если мы вакцинированы, мы защищаем не только себя, но и окружающих нас. Мы уверены, чем больше в обществе доля тех, кто сделал прививку, тем выше коллективный иммунитет и, значит, меньше риска возникновения всплеска заболеваний», - сказала инженер второй категории Центров по обслуживанию потребителей Галия Уркимбаева.

«Я работаю в насосной станции департамента водоисточников. У нас у каждого сотрудника есть семья. И, так как мы работаем в коллективе, необходимо, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Нам при беседе с врачами сразу сказали, что после вакцины тоже болеют, но все проходит, как обычный грипп. Поэтому не раздумывая согласился вакцинироваться»,- поделился инженер участка «Батыс» Еркебулан Сериков.