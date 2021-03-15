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    11:23, 15 Март 2021 | GMT +6

    100% школ охвачены системой видеонаблюдения – Асхат Аймагамбетов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О стопроцентном охвате школ системой видеонаблюдения заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В среднем образовании завершен переход на обновленное содержание, мы перешли на 100%. В целях обеспечения безопасности детей во всех регионах системой видеонаблюдения школ обеспечено 100% школ, теплыми туалетами – 99%», - сказал министр.

    По его словам, одной из основных проблем системы среднего образования является разрыв качества образования между городскими и сельскими школами.

    «Мы отработали пути решения этого вопроса. В том числе запускаем проект «Оқуға құштар мектеп». В его рамках стоит задача существенного обновления школьного библиотечного фонда художественной литературы на государственном языке. Работу в этом направлении надо решать уже в этом году. Кроме того, очень важен вопрос повышения заработной платы библиотекарей. Соответствующее поручение по этому вопросу было озвучено Главой государства. Поэтому мы продолжим эту работу в текущем году», - сказал А. Аймагамбетов.


    Теги:
    Образование МОН
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