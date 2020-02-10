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100 семьям оказали помощь столичные волонтеры в рамках акции «Біз біргеміз»

10 Февраля 2020 21:30
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100 семьям оказали помощь столичные волонтеры в рамках акции «Біз біргеміз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжается акция «Біз біргеміз». Сегодня студенты медико-технического колледжа, недавно вступившие в ряды волонтеров, очистили от снега двор многодетной мамы Сұлушаш Тұрлан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

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С начала акции «Біз біргеміз» волонтеры оказали помощь около 100 семьям.

В настоящее время ведется работа по набору волонтеров по семи направлениям: проект «Саулық» (медицинское волонтерство) – оказание помощи в уходе за больными; проект «Таза әлем» – защита окружающей среды, очистка рек и лесов, посадка деревьев, обучение сортировке мусора; проект «Асыл Мұра» – привлечение волонтеров к сохранению материального и духовного культурно-исторического наследия нашего народа; проект «Қамқор», нацеленный на работу добровольцев в домах престарелых; проект «Білім» – помощь старшеклассникам сельских школ по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку и компьютерной грамотности; проект «Үміт» – в свете 75-летия победы во Второй мировой войне поиск документов, повествующих о подвигах наших соотечественников.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Волонтёрство,
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